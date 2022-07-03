قصف روسي على بلدة «ديرهاتشي» بـ«خاركوف»

أصيب مدني بجروح جراء قصف روسي على بلدة «ديرهاتشي» بمنطقة «خاركوف» شمال شرقي أوكرانيا، وكانت القوات الروسية شنت القوات الروسية 40 غارة خلال الأسبوع الماضي على محليات منطقة خاركيف، مستخدمة الصواريخ وقنابل الطائرات والمدفعية وقذائف الهاون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مسؤول أمريكي: قوات كييف تحقق نجاحا كبيرا باستخدام نظام «هيمارس»

وفي وقت سابق، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن قوات كييف تحقق نجاحًا كبيرًا باستخدام نظام «هيمارس» الصاروخي المتقدم قدمته «واشنطن» لـ«كييف»، لاستهداف مواقع القيادة الروسية في معركتهم للمنطقة الشرقية من البلاد المعروفة باسم «دونباس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب استثمارات ضخمة «المليارات-التقنيات الجديدة-أفضل الممارسات-المؤسسات الجديدة-الإصلاحات»، مضيفا في خطاب بالفيديو، إن «كييف» ستقدم، غدا الاثنين في «لوجانو» وجهة نظر وطنية حول كيفية التنفيذ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، أشارت السلطات الروسية، إلى أن «نازيي» قوات أوكرانيا يستهدفون المناطق السكنية بمدينة «سلوفيانسك» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، لاتهام القوات الروسية بالقصف العشوائي

وأشار رئيس مركز مراقبة «الدفاع الوطني» الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إلى قصفت أوكراني في 30 يونيو الماضي من مصنع الأعلاف المناطق السكنية في «سلافيانسك»، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة نحو 10 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

علم «المطرقة والمنجل الأحمر» يرفرف فوق المبنى الإداري في «ليسيتشانسك»

بدوره، قال الضابط في قوات «لوجانسك» الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن علم «المطرقة والمنجل الأحمر»، الذي يرمز إلى الاتحاد السوفيتي السابق، يرفرف الآن فوق المبنى الإداري في مدينة «ليسيتشانسك»، فيما نفي الجيش الأوكراني المزاعم بأن المدينة محاصرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية للأنباء.

من جانبه، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن المواجهة المقبلة لإعادة تقسيم العالم ستندلع في «آسيا الوسطى»، مشيرا، بمناسبة «عيد استقلال الجمهورية»، إلى ظهور بوادر ذلك.

«بايدن»: خفض أسعار البنزين ينعكس على تكلفة المواد الغذائية

بدوره، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، وكتب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها مشغلو محطات الوقود، لأن الآن هو وقت المخاطر العالمية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن خفض الأسعار ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية.

وتسجل أسعار البنزين، مستويات قياسية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وزادت كلفة المعيشة وأعباء المواطنين المادية.

وفي ألمانيا، أوصت وزارة الاقتصاد، المؤسسات باقتناء مولدات الكهرباء لحالات الطوارئ وخاصة مؤسسات البنية التحتية الحيوية، في ظل نقص الغاز المحتمل.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مصادر حكومية، أن المولدات يجب أن توفر الطاقة لمدة 72 ساعة.

من جانبه، اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، في برنامج تيلفزيوني على قناة «العربية» الإخبارية، أن المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لم يفهما سياسة «موسكو» جيدا.

ورأى بولتون، أن روسيا ستفوز بحربها في أوكرانيا، مستفيدة من أمثولة الانسحاب المأسوي للولايات المتحدة من أفغانستان.