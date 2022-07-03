«راحت الجيم ومرجعتش».. اختفاء طالبة جامعية في ظروف غامضة بالقليوبية

كلفت جهات التحقيق المعنية أجهزة الأمن بالقليوبية بسرعة كشف ملابسات اختفاء طالبة جامعية من قرية «تصفا» مركز كفر شكر، والتي خرجت من منزلها بالقرية منذ عدة أيام دون عودة، حيث حررت أسرتها محضرا بالواقعة مطالبين بسرعة كشف غموض الواقعة.

جهود مكثفة للبحث

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض اختفاء المتغيبة، حيث إنها طالبة بكلية تربية رياضية بجامعة بنها ومقيمة بقرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واختفت في أثناء ذهابها للجيم ببنها الثلاثاء الماضي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة إعداد التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من والد الطالبة إيمان أشرف الشربيني بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها مقيمة بقرية تصفا بمركز ومدينة كفر شكر في ظروف غامضة أثناء ذهابها صباح يوم الثلاثاء الماضي إلى مركز الجيم بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، وانقطع عنها الاتصال بعد خروجها من المنزل بساعتين.

تتبع خط سير الطالبة المختفية

انتقلت على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى محل البلاغ، وتم تتبع خط سير الطالبة المختفية وبحث كافة علاقتها بالقرية والجامعة وزملائها وأقاربها لكشف غموض اختفائها، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وما زالت جهود البحث الجنائي مستمرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 3088 بتاريخ 29/6/2022 إداري مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.