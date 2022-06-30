تحريات القليوبية: فتاة «امياي» تخلصت من حياتها بسبب إدمان والدها

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، قبل قليل، أن الفتاة التي تخلصت من حياتها في قرية «امياي»، بدائرة مركز طوخ، اليوم الخميس، بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الضغوط عليها، والمشاكل الأسرية مع والدها، الذي اعتاد تعاطي المواد المخدرة، مما دفعها لتناول حبة الغلة السامة، حيث لفظت أنفاسها أثناء محاولة إنقاذها.

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التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وأشارت التحريات إلى أن المتوفية طالبة في كلية التمريض، تبلغ من العمر 21 سنة، وأن والدها موظف سابق في إحدى المديريات، وتم فصله بسبب سوء السلوك، وانفصلت عنه زوجته بسبب إدمان المخدرات، مما تسبب في تحمل الطالبة المتوفية المسئولية لتربية أشقائها، وسط ضغوط والدها، وطلبه للمال باستمرار، لدرجة أنها كانت تبيع الخضروات وأشياء كثيرة للجيران، لتدبير مصاريف المنزل وأشقائها، في الوقت الذي حاول والدها مرة بيع كتب الدراسة الخاصة بها وبأشقائها إلى محل مأكولات، واستردتهم بعد معاناة، مما دفعها للتخلص من حياتها.

شقيقها عثر عليها تصارع الموت

وعن ملابسات الواقعة، تبين أن شقيقها لاحظ تغيبها في غرفتها أكثر من نصف ساعة، فدخل عليها فوجدها تصارع الموت، وحاول نقلها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة، وصرحت الجهات المعنية بدفن جثمان الفتاة، عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

وشهدت محافظة القليوبية تخلص فتاة من حياتها بقرية «امياي»، مركز طوخ بسبب انفصال والديها، وضغوط الحياة، حيث تحملت مسئولية البيت والأشقاء ومشاكل والدها «المدمن»، فأصيبت بحالة نفسية سيئة، دفعتها للتخلص من حياتها، بتناول قرص سام لحفظ الغلال.

وتلقى مركز شرطة طوخ بلاغاً من مستشفى بنها الجامعي، بوصول «ر. ع.»، 21 سنة، طالبه بكلية التمريض، مقيمة بقرية «امياي»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول قرص غلة سام، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.