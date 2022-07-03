مسؤول روسي يعلن مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجارات «بيلجورود»

قال مسؤول محلي روسي، إن 3 على الأقل قتلوا جراء انفجارات شهدتها مدينة «بيلجورود» الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، إنه بعد سلسلة من الانفجارات القوية في المدينة، قُتل 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل، وأشار المسؤول الروسي، إلى تدمير 5 منازل بالكامل، وأضرار بعشرات المنازل.

تدمير 11 مبنى سكنيا بشكل جزئي

وأضاف جلادكوف على «تليجراف»، أن 11 مبنى سكنيا دمرت جزئيًا وتضرر 39 منزلاً خاصًا، وفقا لما ذكرته وكالة انبءا «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح جلادكوف، أن سلسلة من الأصوات العالية سمعت في «بيلجورود»، حيث اشتعلت النيران في منزل خاص، وأصيب 3 أشخاص.

وأعرب حاكم «بيلجورود»، عن اعتقاده بأن وسائل الدفاع الجوي الروسي في المنطقة تتصدى لبعض الأهداف، مشيرا إلى أن التحقيق يجري حاليا لتحديد أسباب الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القوات الأوكرانية تنفذ 15 مهمة طيران

من جانبها، قصفت القوات الروسية، 3 مرات، منطقة «شوستكا» في مدينة «سومي» شمال شرقي أوكرانيا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، وقصفت القوات الأوكرانية، مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا مرتين، فيما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود، خلال ذلك فوق منطقة «أفيا جورودوك» بالمدينة.

ونفذت القوات الأوكرانية، 15 مهمة طيران، دمرت خلالها مركزين للقيادة الروسية، ومستودعين ذخيرة ونحو 10 دبابة روسية و 20 عربة قتال مدرعة.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان، عبر «تليجرام» إن تم تسجيل 31321 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي، في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت حكومة مالي، استدعت في وقت سابق، سفير إسبانيا لدى «باماكو» على خلفية تصريحات لوزير خارجية مدريد، خوسيه مانويل ألباريز، قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» عسكريا في مالي لا يمكن استبعاده.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي، إن التصريحات الإسبانية، غير مقبولة وخطرة، لأنها تنطوي على ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد ذي سيادة واستقلال، فيما أكدت السفارة الإسبانية في مالي، أمس الأول السبت، أن «مدريد» لم تطلب خلال قمة «الناتو» ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي.