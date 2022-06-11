القوات الأوكرانية: إسقاط 500 هدف جوي روسي منذ بدء الحرب

تمكنت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، من إسقاط الهدف الجو الروسي، رقم 500، منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية» في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت «قيادة القوات الجوية» للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات، دمرت أمس الجمعة، الهدف الجوي رقم 500، موضحة أن الهدف كان طائرة روسية دون طيار من طراز «أورلان 10».

«كييف» لن تتمكن من العودة إلى حدود 23 فبراير 2022

من جانبه، قال رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، في مقال بمجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، إن «كييف» لن تتمكن من العودة إلى حدود 23 فبراير 2022، رغم استمرار المساعدة الغربية بالشكل الذي يتم تقديمه الآن.

وفي وقت سابق، أعلن «باريس»، استعداد فرنسا للمشاركة في عملية فك الحصار عن «ميناء أوديسا» الأوكراني، وقالت «الرئاسة الفرنسية»، أمس الجمعة، إن الهدف من المشاركة في العملية هو تمكين القوارب من العبور رغم أن البحر ملغم، وإمداد الدول بالحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.

«الإليزيه»: زيارة ماكرون لـ أوكرانيا ستتم في موعد مناسب

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لـ أوكرانيا ستتم في موعد مناسب عندما تكون مفيدة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما سيتوجه المسؤول الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى رومانيا للقاء القوات الفرنسية المتمركزة هناك ثم إلى مولدوفا يوم الأربعاء.

«أنطونوف»: الحوار السياسي مع واشنطن في مأزق

من جانبه، قال سفير «موسكو» لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الحوار السياسي مع واشنطن في مأزق، بسبب سياسات «واشنطن»، مضيفا خلال حفلة بالسفارة بمناسبة العيد الوطني المقبل، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى النقطة الحرجة.

شركات تتكبد خسائر بأكثر من 59 مليار دولار بسبب تعليق أنشطتها في روسيا

بدورها، قال صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن شركات عالمية تكبدت خسائر بأكثر من 59 مليار دولار، بسبب تعليق أنشطتها في روسيا والعقوبات على «موسكو»، فيما توقعت شركة «ماكدونالدز »، للوجبات السريعة، أن تبلغ نفقاتها المحاسبية بعد بيع أعمالها في روسيا بين 1.2-1.4 مليار دولار، بينما بلغت نفقات شركة «إكسون موبيل» الأمريكية للنفط بعد إنهاء العمليات في روسيا، 3.4 مليار دولار.