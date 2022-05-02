انفجاران في إقليم «بيلجورود» الروسي بلا خسائر بشرية

أعلن حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، وقوع انفجاران في الإقليم الواقع في جنوب غربي البلاد، ولا خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت الإدارة الإقليمية الشرقية للحرس الوطني الأوكراني، تلقي قوات الدفاع في «خاركيف»، 200 منظار مساعدة من شعب قبرص وهولندا وبولندا، تبلغ قيمتها حوالي 35000 يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، دعا وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، «برلين»، إلى التصرف بشكل أكثر حسما في مساعدة بلاده، واصفا ألمانيا بـ واحدة من أكثر دول «الاتحاد الأوروبي» ترددا حول القرارات المتعلقة بالوضع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«كوليبا»: أوروبا لن تنعم بالاستقرار والأمن لعقود إذا انتصرت روسيا

وأضاف كوليبا، أن أوروبا لن تنعم بالاستقرار والأمن لعقود إذا انتصرت روسيا. ودعا الوزير الأوكراني، سلطات ألمانيا، بـ اتخاذ القرارات بشأن عقوبات جديدة ضد «موسكو»، محددا 3 مساعدات يعتبرها من الأولويات المطلوبة من ألمانيا: إزالة العقبات المتعلقة بتوريد جميع الأسلحة ومسألة العقوبات ضد روسيا ومنح وضع المرشح لدخول أوكرانيا إلى «الاتحاد الأوروبي».

الخارجية الروسية: هناك مرتزقة أجانب ينتشرون بكثافة في غربي أوكرانيا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتهم الغرب بسرقة الأموال الروسية عبر العقوبات، مشيرا إلى وجود مرتزقة أجانب ينتشرون بكثافة في غربي أوكرانيا.

وأضاف لافروف، أن هناك العديد من الضباط الغربيين يقاتلون في أوكرانيا، وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن مجموعة «فاجنر» قوات خاصة وليس لها علاقة بالدولة الروسية.

وقال لافروف، إن «موسكو» ملتزمة تماما بالعمل على منع اندلاع حرب نووية، مضيفا في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، أمس الأحد، إن روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقا.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن الإعلام الغربي يُسيء تفسير تهديدات بلاده.

وفي سياق آخر، أشار موقع «سي جي تي إن» الصيني، إلى محاولة حلف شمال الأطلسي «الناتو» زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف ضمان الهيمنة الأمريكية على العالم.، فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرتين «سوخوي سو-30» تابعتين للقوات ‏الجوية الصينية دخلتا إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لـ البلاد، أمس الأول السبت على ارتفاع 9800 متر.