الرئيس السيسي: قضينا على مشكلات الزحام لـ10 سنوات قادمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على جميع المصريين أن يعلموا جيدا، خاصة قاطني محافظة القاهرة، أنه جرى العمل وفق خطة متكاملة من أجل حل جميع مشكلات الزحام التي كانوا يعانونها قبل إنشاء مشروعات الطرق والكباري، «سواء شرق أو غرب القاهرة حلينا مشكلة حركة العربيات لـ10 سنين قادمة».

السيسي: إنشاء 16 محورا لربط شرق القاهرة بالجزء الغربي من الطريق الدائري

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عددا من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أن الفاصل بين القاهرة الجديدة والدائري وشرق القاهرة جرى إنشاء 16 محورا من أجل ربط شرق القاهرة بالجزء الغربي من الطريق الدائري.

السيسي: لو كان الكلام ده متعملش خلال 4 سنين كانت القاهرة أصيبت بالشلل بالكامل

واستطرد: «لما خلصنا ده اشتغلنا في كل المحاور الداخلية وظبطناها وخلينا الحركة فيها يسيرة، ولو كان الكلام ده متعملش خلال الـ4 سنين اللي فاتوا كانت القاهرة أصيبت بالشلل بالكامل، وحجم العمل في هذا المجال غير مسبوق وبتكلفة كبرى، ونتائجه في الحركة وتقليل معدلات التلوث والوقود».