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السيسي يعطي الإذن ببدء التشغيل التجريبي لمترو «العتبة - الكيت كات»

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محمد عزالدين
08:32 ص | الأحد 03 يوليو 2022
الخط الثالث لمترو الأنفاق

الخط الثالث لمترو الأنفاق

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإذن لبدء التشغيل التجريبي للجزء الأول للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يبدأ من محطة عدلي منصور وينتهي بمحور روض الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا، ويبلغ طوله 42 كم بالكامل، وعدد محطاته 34 محطة، ومتوقع أن تكون يبلغ عدد ركابه 1.5 مليون راكب يوميا.

وأضاف خلال حديثه أثناء الجولة التفقدية للرئيس السيسي، في محطة عدلي منصور المركزية، أن المراحل التي جرى افتتاحها من محطة عدلي منصور وحتى العتبة عدد ركابها مليون راكب يوميا.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من الجزء الأول للمرحلة الثالثة للمترو من العتبة حتى الكيت كات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد ركاب هذا الجزء من 250 إلى 300 ألف راكب يوميا، لافتا إلى أن طول المرحلة بأكملها يبلغ 17 كم، تحتوي على 15 محطة.

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