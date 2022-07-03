الكليات المتاحة بعد دبلوم التجارة 2022.. احجز مكانك في التنسيق

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لتنسيق القبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021-2023، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأقرّ المجلس الأعلى للجامعات، قواعد تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات، وبينها قبول طلاب الدبلومات الفنية بذات القواعد المعمول بها بالجامعات المصرية، سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أو عن طريق المسابقة المركزية الموحدة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، يبحث العديد من الطلاب الملتحقين بمختلف الشهادات الفنية خاصة المدارس الفنية التجارية عن الكليات المتاحة بعد دبلوم التجارة 2022، بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات نفس قواعد العام الماضي، والتي ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات التجارة.

- كليات التربية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- المعاهد العليا للدراسات النوعية.

- المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

- كلية التجارة انتساب موجه بمحافظة دمياط.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد تكنولوجيا الإدارة بورسعيد.

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي المنصورة.

- معاهد السياحة والفنادق.

الكليات المتاحة بعد دبلوم التجارة 2022

- كليات السياحة والفنادق.

- معهد فني صحي طنطا.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات.

- الجامعة العمالية وفروعها.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الفراعنة العالي.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

- معاهد اللغات والترجمة.

- معاهد السكرتارية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

- معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

- معاهد الألسن.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- معهد طيبة العالي.

- المعهد العالي لنظم المعلومات.

- معاهد العلوم الإدارية.

- معهد الوادي للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- المعهد العالي للحاسبات.

- المعهد العالي للحاسب الآلي.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.