عاجل .. تحليل DNA يكشف علاقة الجثة «181 مجهولة» بالمذيعة شيماء جمال

كشف مصدر في مصلحة الطب الشرعي، عن انتهاء تحليل البصمة الوراثية الخاص بالجثة المجهولة، التي عٌثر عليها مدفونة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، والتي تم تسجيلها في سجل الجثث المجهولة بمشرحة زينهم، وقيّدت برقم 181، موضحا أنّ التحاليل أثبتت أنّ الجثة المذيعة شيماء جمال.

وأضاف المصدر، أنّه جرى إرسال التقرير إلى جهات التحقيق، تمهيدا لصدور تصريح بالدفن لأسرة المجني عليها شيماء جمال.

استخراج الجثة

وكان فريق من الطب الشرعي، انتقل مساء الإثنين الماضي بناء على قرار من جهات التحقيق، إلى مزرعة بمنطقة البدرشين لاستخراج جثة مدوفونه بالمزرعة، وبعد فترة من البحث عُثر على جثة لسيدة في حالة تعفن وغير معلومة الملامح، ونقلت إلى مشرحة زينهم وقيدت برقم جثة مجهولة رقم 181.

وتم إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك تم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية صاحبة الجثة، وذلك بناء على قرار جهات التحقيق.

تحليل DNA

وصباح اليوم ثبت من خلال تحليل البصمة الوراثية، أنّ الجثة المجهولة لـ المذيعة شيماء جمال.