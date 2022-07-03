وزير النقل يكشف آخر تطورات الخطين الخامس والسادس للمترو والمونوريل

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر تطورات الخط السادس لمترو الأنفاق، قائلا إن الخط السادس في مرحلة التصميم والطرح على الشركات العالمية، وهناك شركة ودولة مهتمة به وتساعدنا في التصميمات والتمويل.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه أثناء الجولة التفقدية للرئيس السيسي في محطة عدلي منصور المركزية، أن الخط السادس يبدأ من الخصوص وحتى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبا.

تطورات الخط الخامس للمترو

ولفت «الوزير»، إلى أن الخط الخط الخامس لمترو الأنفاق جرى استبداله بالأتوبيس الكهربي الترددي طوله 113 كم بعد إضافة منطقة حدائق أكتوبر، متابعا: «بدل ما كان هيكون فيه خط خامس للمترو يربط خطوط المترو اللي قبله أصبح فيه أتوبيس ترددي سريع على الطريق الدائري».

وأوضح أن القطار الكهربائي المزمع افتتاحه اليوم يبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة بدر ثم يتفرع إلى فرعين الأولى شمالا بالعاشر من رمضان، والثانية جنوبا للعاصمة الإدارية الجديدة وحتى المدينة الرياضية الدولية والربط مع القطار السريع «السخنة – مطروح».

مونوريل غرب النيل يبدأ من منطقة أكتوبر

ولفت أن مونوريل غرب النيل يبدأ من منطقة أكتوبر ثم وادي النيل بالمهندسين، بينما مونوريل شرق النيل يبدأ من منطقة استاد القاهرة تحديدا منطقة يوسف عباس وحتى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ وزير النقل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم 3 يوليو وهو يوم القرار باسترجاع الدولة المصرية إلى أهلها من مختطفيها، موجهًا شكره إلى قوات الجيش والشرطة.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل أن وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى تحولت إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة.