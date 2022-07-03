وزير النقل يستعرض مزايا القطار الإسباني: واي فاي وبوفيه وشاشات خلف الكراسي

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات مميزات القطار الكهربائي الإسباني «تالجو»، موضحًا أنَّه يتضمن 3 وسائل ربط بالإضافة إلى مجموعة وسائل أمان تشعر الراكب أنه يستقل سيارة «مرسيدس»، لافتًا إلى وجود مساعدين الأول أفقي والآخر رأسي، مشيرًا إلى أنَّ الفرامل ليست ميكانيكية فقط، لكنها ثلاثية «ميكانيكية وهوائية وكهربية»، مؤكّدًا أنَّ تكنولوجيا القطار الجديد مؤمنة للغاية.

شباك طوارئ و«فرامل خطر» وبوفيه وشاشة خلف كل مقعد

وتابع وزير النقل خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، أنَّ القطار «تالجو» متوفر به «واي فاي»، مشيرًا إلى أنَّه يوجد خلف كل كرسي شاشة لعرض الأفلام والمواد الترفيهية وشاشة عامة بالتاريخ ودرجات الحرارة والمسافة التي سيقطعها الراكب في الرحلة، مضيفًا أنَّه «يوجد خلف كل كرسي منضدة لتناول الطعام أو المشروب مثل كرسي الطائرة»، مشيرًا إلى أنَّ العربة بها 27 مقعدًا منهم 12 «مقعد عائلي»، وسيتمّ تشغيل هذه القطارات ذات التكنولوجيا العالية في البداية لـ«القاهرة- الإسكندرية»، ثم «الأقصر- أسوان»، ثم يتمّ إجراء إحلال لكل وسائل المواصلات لكي تكون بنفس التكنولوجيا.

توفير مقعدين لذوي الهمم

وأشار وزير النقل إلى وجود «شباك طوارئ» لكسر الزجاج والخروج من العربة في حال وقوع حادث، إلى جانب «فرملة الخطر»، محذرًا من استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مشددًا على أنَّه سيتمّ ضبط من يفعل ذلك سيتمّ ضبطه، لافتًا إلى أنَّه جرى تخصيص مقعدين لذوي الهمم بالقرب من «رامب النزول والصعود»، مبينًا أنَّ هناك دورة مياه لكل المستخدمين ودورة مياه أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم فإن مساحته واسعة جدا، إذ يحتوي على هاتف كما أنَّه مجهز بكل احتياجات ذوي الهمم.

الفرق بين الدرجة الأولى والثانية

وأوضح أنَّ هناك «حساسات وكمبيوتر في قطار تالجو ستكون موجودة في القطار السريع الذي تعاقدت عليه الحكومة من شركة سيمنز»، لافتًا إلى أنَّ أي عطل يحدث يتمّ تسجيله على جهاز كمبيوتر، كما أن كل عربة بها بوفيه وباب طوارئ، يستخدمه رئيس القطار عبر المفتاح وهو باب مدرع بأمان كامل ضد الأصوات والضوضاء والحرارة، مستكملًا «يوجد فرق بين العربة الدرجة الثانية والأولى، وهو عدم وجود شاشة خلف كل كرسي، والمقعد أصغر بـ5 سم، وفيها 44 مقعدًا، كما هو الحال في الدرجة الأولى، وكل المقاعد في القطار أفضل من مقاعد القطارات الأخرى».

بدوره، قال محمد حمدي أحد المهندسين المتواجدين خلال افتتاح محطة عدلي منصور، إنّ القطار الكهربائي الإسباني «تالجو» يقدم خدمات للركاب مع ضمان أعلى مستويات الراحة والرفاهية للركاب لأسباب عدة، من أهمها طرق النقل بين كل عربتين عن طريق 3 نقاط، بخلاف القطارات التقليدية التي يتمّ فيها الربط عن طريق نقطة واحدة، الأولى أسفل منتصف كل عربتين والثانية عن طريق ذراعي توصيل يربطان العربة من الأعلى إلى الأسفل والثالثة عن طريق أذرع توجيه جانبية.

وأضاف «حمدي» خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي: «نعمل على تأمين مرور القطار بأعلى سرعة في المنحنيات وهو ما يقلل من زمن الرحلات، وتكنولوجيا القطار الكهربائي بها نظام تعليق لا يجعل الراكب يشعر بصوت القطار أثناء الرحلة».