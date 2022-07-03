الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات.. اعرف التفاصيل كاملة

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2022، وبينها الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، حيث أكد المجلس قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2022 نظام الثلاث سنوات «تجاري - صناعي - صناعي شعبة ترميم آثار - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية»، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة «الثانوية العامة نظام السنتين».

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، من خلال فتح باب القبول لهم بكليات «التجارة - التربية»، التي بها شعب «تعليم فني»، إضافة إلى كليات «التربية النوعية - الزراعة - السياحة و الفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي»، وذلك بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنّه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية، تخصصات: صناعي - تجاري - صناعي شعبة الآثار - زراعي - موسيقي، بمجموع درجات 70% على الاقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

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وبيّن المجلس، الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية، والمقرر أن تكون بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، عدا كليات التكنولوجيا والتعليم، باعتبار أنّ الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمة لها.