«الزراعة» تناقش التعاون مع «اكساد» لتنفيذ مشروعات التكيّف مع مخاطر المناخ

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجمعية العمومية «اكساد»، الدكتور نصرالدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد»، بحضور الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب اكساد بالقاهرة، ونقيب الزراعيين، والدكتور إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية في «اكساد» لبحث مشاركة المركز في فعاليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

التنمية المستدامة

‏وناقش اللقاء، مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و«اكساد»، في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ، واستباط أصناف من المحاصيل أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وخلال الاجتماع، قال القصير، إنّ تنظيم قمة للمناخ في مدينة السلام بشرم الشيخ، يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية، وأنّ وزارة الزراعة ستكون إحدى الجهات الرئيسية التي ستشارك في القمة، لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وأفريقيا بسبب التغيرات المناخية.

من جانبه، وجّه الدكتور نصرالدين العبيد، مدير عام «اكساد»، الشكر لوزير الزراعة، على مشاركته ورئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في دورته السادسة والثلاثون.

التكيّف مع المناخ

واستعرض مشاركة أكساد في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، من خلال عرض النماذج التطبيقية التي ينفذها المركز، للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بالمنطقة العربية، لافتا إلى أنّ هناك تعاونا كبيرا مع مصر وفي كل الموضوعات المهمة التي طرحها وزير الزراعة.