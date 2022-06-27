«القصير» يبحث تنفيذ مشروع «دلتا النيل لإدارة المياه».. ممول بمنحة بـ6 ملايين يورو

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتورة مها خلاف، مدير المشروع المصري الألماني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والوفد المرافق لها، وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصري الألماني «دلتا النيل لإدارة المياه» خلال الفترة المقبلة، والممول بمنحة قدرها 6 ملايين يورو، لاستخدامها في ترشيد مياه الري وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي.

وأوضح القصير، أنّه سيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي، لنظم الري الحديث الموفرة للمياه، والتي سيتم تشغيلها بوحدات ضخ، تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بعدد من المحافظات في منطقة الدلتا.

منحة الوكالة الألمانية للري

وشدد القصير خلال اللقاء، على ضرورة الاستفادة القصوى من منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بشكل يضمن معرفة كميات مياه الري التي سيتم توفيرها، ومقارنتها بالكميات المستخدمة قبل التطوير.

ووجّه وزير الزراعة، وحدة تطوير الري الحقلي بالتعاون مع الوكالة الألمانية، لعرض خطة عمل تنفيذية خلال شهرين، للاتفاق على الأنشطة النهائية والتي سيتم تنفيذها خلال فترة عمل المشروع.

دلتا النيل لإدارة المياه

‏وفي نهاية اللقاء، شهد وزير الزراعة ‏التوقيع على العقد التنفيذي الخاص بتنفيذ المشروع المصري الألماني «دلتا النيل لإدارة المياه»، ‏حيث وقّع على البروتوكول، الدكتور حسن شمس، مدير وحدة مشروعات تحديث الري الحقلي، ممثلا لوزارة الزراعة، والدكتور توبياس جيرلاخ، مدير قطاع البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الحضارية، ممثلا للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

حضر اللقاء: الدكتور سعد موسى، المشرف على للعلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، وممثل من وزارة التعاون الدولي، وعن الجانب الألماني، حضر: يوهان هايمنس، مسؤول قطاع الزراعة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.