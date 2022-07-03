النطق بالحكم على ربة منزل وزوجها بتهمة هتك عرض وقتل طفلها بالمنوفية اليوم

تصدر، اليوم الأحد، محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، حكمها على ربة منزل وزوجها بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام بهما، بتهمة قتل طفل الأولى والتعدي عليه جنسيا من المتهم الثاني.

إحالة أوراق القضية للمفتي

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار السيد محمود شكر، وعضوية المستشار ابراهيم حسين صقر، والمستشار حسام محمد عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح الدين داود، والمستشار محمد فتحي رئيس النيابة، ومحمد سمير وكيل النيابة، وسمير ممتاز سكرتير الجلسة، قررت يوم 8 مايو الماضي، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة اليوم، للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول طفل يدعى «مازن .م» مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، إلى المستشفى مصابا بجروح وعلامات ظاهرية على الجسد وتعرضه إلى تعذيب.

وتبين من التحريات أن الطفل وصل المستشفى برفقة والدته «م.ن»، 32 سنة، بائعة مناديل في مجمع محاكم المحلة، وأن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، كما تبين تعرضه إلى تعذيب وهتك عرض من قبل زوجها «عرفيا»، ويدعى «ن.د»، 33 سنة، وتم ضبطهما.

وبحسب أوراق القضية، قام المتهمان بالاعتداء على الطفل بالضرب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي قررت في حضور المتهمين، وبعد سماع مرافعة النيابة العامة ومحامين المتهمين إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.