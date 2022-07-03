أسعار الأضاحي اليوم في شوادر «التموين» ومنافذ «الزراعة».. اشتري قبل العيد

أسعار الأضاحي اليوم فى مصر 2022، تأتي على قائمة أولويات عمليات البحث عبر جوجل، في ظل وجود أقل من أسبوع على موعد عيد الأضحى المبارك، إذ إنّ أول أيام العيد سيكون السبت الموافق 9 يوليو، وحتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

واليوم الأحد الموافق 3 يوليو، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأضاحي اليوم في منافذ وزارة التموين، ومزارع وزارة الزراعة، استمرارا لسلسلة الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأضاحي اليوم في وزارة التموين

ووفق ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في منشور رسمي، فإنّ سعر كيلو الخروف القائم في الشوادر التابعة لوزارة التموين، بقيمة 90 جنيها للكيلو، ويصل متوسط وزن الخروف نحو 60 كيلو، مؤكدا أنّ شوادر الوزارة لا تعرض العجول كأضحية، وتكتفي بطرح الخراف فقط.

أسعار الأضاحي اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

وكشفت وزارة الزراعة، عن أسعار الأضاحي اليوم بمنافذها، حيث سجل الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي نحو 75 جنيها، وبناء على هذا يتراوح سعر الخروف الحي بين 3 لـ6 آلاف جنيه، كما سجل سعر الكيلو من العجول البقري والجاموسي الحي نحو 70 جنيها، بحيث يبدأ سعر العجل الواحد بين 22 ألفا وصولا لـ32 ألف جنيه، حسب الوزن.

وتملك وزارة الزراعة 187 منفذا لبيع الأضاحي الحية، على مستوى 18 محافظة، ومنها:

- منفذ بيع بمقر وزارة الزراعة في الدقي.

- منفذ بيع بكلية الزراعة بمحافظة الجيزة.

- منفذ بيع بجزيرة الشعير بالقليوبية.

- منفذ بيع بمشتل قها القليوبية.

- منفذ بيع بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ بيع بمزارع الوزارة بالشرقية .

- منفذ بيع بمزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

- منفذ بيع بمزرعة البوصيلي بالبحيرة.

- منفذ بيع بمزرعة الصفط بالجيرة.

- منفذ بيع بطامية بمحافظة الفيوم.

- منفذ بيع المطاعنة محافظة قنا.