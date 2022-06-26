أسعار الأضاحي في مصر 2022.. تبدأ بـ90 جنيها للكيلو

أسعار الأضاحي في مصر 2022، واحدة من الكلمات التي كثرت عمليات البحث بشأنها عبر جوجل، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ إنّ أول أيام عيد الأضحى فلكيا هو السبت الموافق 9 يوليو المقبل حتى الثلاثاء الموافق 12 من ذات الشهر.

واليوم الإثنين 26 يونيو، ترصد «الوطن» أسعار الأضاحي في مصر 2022، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأضاحي في مصر 2022

ووفق ما أعلنه اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، فإنّ سعر كيلو الخروف القائم يباع عند 90 جنيها، ومتوسط وزن الخروف 60 كيلو، وذلك ضمن سعر الأضحية 2022، مشيرًا إلى أنّ شوادر الوزارة لا تعرض العجول كأضحية وإنما تكتفي بطرح الخراف فقط.

أسعار صكوك الأضحية 2022

أما عن أسعار صكوك الأضاحي 2022 فأعلنت عنها وزارة الأوقاف وهي على النحو التالي:

- سعر صك اللحوم المستوردة بنحو 2200 جنيه.

- سعر صك اللحوم البلدية 2022 وهو النوع الأعلى سعرًا، وقيمته نحو 3800 جنيه، ووفق المعلن من «الأوقاف»، جرى طباعة 10 آلاف صك لهذا النوع.

نصائح عند شراء الأضاحي هذا العام

ووفق الباعة، هناك عدد من النصائح التي يجب على المُضحى اتباعها عند شراء الأضاحي، وبينها التأكد من عدم وجود قطع بأذن الأضحية أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة الخاصة بالخروف، كما يجب أن يكون الخروف أو الماعز أو البقر، نشيط الحركة، وتجنب شراء من تُلاحظ أنّه خامل أو مطأطئ الرأس أو الراقد، فضلا عن ضرورة التأكد من أنّ الخروف أو الجاموس، قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر في حركته، والتأكد من عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف بالأضحية ويفضل أن تكون ليّة الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.