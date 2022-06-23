«الزراعة» تكشف أسعار الأضاحي قبل العيد.. 70 جنيها للأبقار «قائم حي»

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة لديها الحصر الدقيق وخريطة للثروات الحيوانية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، مشيرًا إلى أنّ الوزير دعا سابقا إلى اجتماع اللجنة المسؤولة عن استقرار وثبات وكميات الأضاحي واللحوم الحمراء سواء كانت الحية أو المبردة أو المجمدة.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، من تقديم الإعلامية داليا أشرف: «تم استكمال ما تحتاجه السوق المحلية من الحيوانات سواء كانت رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة للاستيراد، وسيكون لدينا ما يلبي كل الاحتياجات والرغبات بالسوق المصرية، وفرضنا منع الإجازات في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارات والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية».

ارشادات ومتابعة للتأكد من صحة الأضحية

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «سنعمل على المتابعة والاستوثاق من وجود حيوانات صالحة للأضاحي، ولدينا عدة إرشادات للمواطنين يمكن من خلالها اختيار الأضحية، وإذا كان المواطن ليس لديه الدراية الكافية وفي حاجة إلى من يساعده بالإدارة الزراعية أو الإدارة البيطرية يمكن التوجه إليهما للمساعدة في اختيار الأضحية».

أسعار اللحوم في عيد الأضحى

ولفت، إلى أن الوزارة طرحت أسعارا مناسبة ومخفضة ومدعمة من قبل الوزارة وطرحت الأبقار بـ70 جنيه وزن قائم لكل كيلو حي، والجاموس 64 جنيه لكل كيلو جرام حي، والأغنام والخراف 75 جنيه، وهو ما أدى إلى توازن واستقرار الأسعار.