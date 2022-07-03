السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن سكك حديد مصر.. الأقدم بالشرق الأوسط وأفريقيا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن السكك الحديدية المصرية، وذلك خلال فعاليات افتتاحه محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

تعتبر سكك حديد مصر أول وأقدم سكك حديد في أفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم في المملكة المتحدة، إذ بدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كم عام 1851م.

أول وأقدم سكة حديد في الشرق الأوسط

وتم الانتهاء منه عام 1854م في عهد الخديوي عباس الأول، كما الانتهاء من خط القاهرة- السويس في عام 1858م، ومع زيادة الاعتماد على هذا المرفق الحيوي نتيجة التطوير العمراني والحضاري ومع اتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان زاد الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية.

ومر هذا المرفق الحيوي بمراحل تطوير متعاقبة عبر تاريخها، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد الكبير في عدد مستخدميه وعدد السكان، وهو م أدى إلى فترات من التراجع في شتى قطاعات السكك الحديدية، وبداية من عام 2014 تم التخطيط لتطوير كل قطاعات السكك الحديدية بالتوازي سواء بتطوير الوحدات المتحركة أو الجرارات أو عربات الركاب وعربات البضائع والبنية الأساسية، من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على جميع الخطوط الرئيسة للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان.