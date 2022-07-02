طقس اليوم في البحيرة.. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا، على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد طقسا مشمسا، يكون غائما جزئيا على السواحل الشمالية، وارتفاعا في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 3:2 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1 : 1.6» متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 درجة مئوية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وشهدت محافظة البحيرة على مدار الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الرئيسية لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق مدن ومراكز المحافظة وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم السبت، سجلت العظمى في القاهرة 35 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية.

وبلغت العظمى في عروس البحر 30 مئوية والصغرى 23 درجة، ومطروح سجلت العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

وشهدت محافظات الصعيد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمي في سوهاج 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية وأسوان العظمى 40 درجة فيما بلغت الصغرى 27 درجة مئوية.