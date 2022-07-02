درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2-7-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر لها، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 2 يوليو الجاري، في مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود استقرار في درجة حرارة الطقس العظمى والصغرى بكافة مناطق الجمهورية.

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة مستقرة اليوم السبت، لذا ستشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2ـ 3 درجات مئوية وهذا بفضل حدوث ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2 يوليو في مصر ،على النحو التالي:

القاهرة 35-24

الإسكندرية 30-23

وادي النطرون 35-23

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 24

السلوم 31 - 23

سيوة 36 - 24

بورسعيد 31 - 24

دمياط 31 - 23

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 31 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 38 - 24

نخل 36 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 32 - 21

كاترين 31 - 17

الطور 38 - 24

شرم الشيخ 37 - 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 39 - 27

الفيوم 36- 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 375 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 38 - 26

الأقصر 39 - 27

أسوان 40- 27

إدفو 40- 27

أبو سمبل 40- 27

الوادي الجديد 39- 23

شلاتين 39- 26

أبو رماد 37 - 25

حلايب 35 - 29

رأس حدربة 33 - 27