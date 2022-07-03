هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم جمعة؟.. دار الإفتاء تجيب

يطرح الكثيرون سؤال حول جواز صيام يوم عرفة منفردا خاصة أنه يوافق يوم جمعة، إذ أعنلت دار الإفتاء المصرية أن موعد يوم عرفة سيوافق يوم الجمعة المقبل، وأجابت عن هذا السؤال أمانة الفتوى بدار الإفتاء، مؤكّدة أنَّ الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده.

وأكّدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه يصح صيام يوم عرفه، إذا أتى يوم عرفة ويوافق يوم جمعة وصامه المسلم منفردا فيصح صومه ولا حرج عليه.

وأكدت دار الإفتاء، أنَّ صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، إذ قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إن صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

أفضل دعاء في يوم عرفة

ويستحب صيام يوم عرفة، أوضحت الدار، أنه قد ورد العديد من الأحاديث ويستحب صومه لغير الحاج مستحب باتفاق الفقهاء، مؤكدة أنه يستحب الدعاء فيه، مشيرة إلى أن أفضل دعاء في يوم عرفة في حديث نبوي صحيح، وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

فضل صيام يوم عرفة

وأشارت إلى أنَّه من فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين».