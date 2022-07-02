لـ«حجاج السياحة».. أسماء وعناوين المستشفيات المخصصة لإجراء فحص كورونا

قبيل 4 أيام من انتهاء الجسر الجوى لنقل حجاج السياحة إلى الأراضى السعودية، لازال هناك تساؤلات من قبل المواطنين المسافرين للحج عن المستشفيات والمعامل المعتمدة لإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا والذي اشترطت الضوابط المنظمة للحج السياحي خضوع كافة المسافرين للحج لهذا الفحص قبل موعد السفر للسعودية بـ72 ساعة.

«الوطن» تقدم المعامل التي اعتمدتها وزارة الصحة لإجراء هذا التحليل بكافة محافظات الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا: معامل القاهرة

- الإدارة المركزية للمعامل ( 19 شارع الشيخ ريحان عابدين )

- مستشفى حميات العباسية (امتداد شارع رمسيس - مدينة نصر)

-مستشفى هليوبولس العام (ميدان هليوبولس- النزهة)

-المعهد القومى للكبد (10 شارع القصر العينى ميدان فم الخليج)

- مستشفى القاهرة الفاطمية (شارع الشيخ صالح الجعفرى - الدراسة )

- مستشفى القاهرة الجديدة (التجمع الثالث طريق الجامعة الألمانية )

- مركز أرض المعارض (شارع صلاح سالم -مدينة نصر).

الجيزة

- مستشفى الشيخ زايد - مستشفى الحوامدية

-مستشفى حميات إمبابة

الإسكندرية

- مستشفى حميات الاسكندرية

- مستشفى رمد اسكندرية

- مركز سان استيفانو لطب الأسرة

بورسعيد

مستشفى حميات بورسعيد

السويس

مركز فحص الفيروسات

الاسماعيلية

مستشفى حميات الاسماعيلية

دمياط

مستشفى حميات دمياط

الدقهلية

مستشفى المنصورة الدولى

المعمل الاقليمى المشترك

الشرقية

المعمل المشترك بالشرقية

القليوبية

مستشفى حميات بنها

كفر الشيخ

مستشفى الزعفرانة

الغربية

مستشفى حميات طنطا

المنوفية

مستشفى حميات شبين الكوم

-البحيرة

المعمل المشترك بدمنهور

-بنى سويف

المعمل المشترك ببنى سويف

-الفيوم

مستشفى الفيوم العام-

المنيا

حراحات اليوم الواحد بسمالوط

أسيوط

مستشفى صدر أسيوط الوليدية

سوهاج

مستشفى أخميم المركزى

قنا

مستشفى حميات قنا

أسوان

مستشفى حميات أسوان

الأقصر

مستشفى حميات الأقصر

مطروح

مستشفى النجيلة

الوادى الجديد

مستشفى حميات الخارجة

مستشفى الداخلة العام

البحر الأحمر

المعمل المشترك بالغردقة

المعمل المشترك بسفاجا

جنوب سيناء

مستشفى الطور العام

مستشفى شرم الشيخ الدولى