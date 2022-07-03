وزير النقل: القطار الكهربائي الخفيف متاح أمام الركاب بداية من اليوم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّه بعد إنهاء الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته وافتتاحه لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، يستطيع الركاب اليوم استقلال القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس، حيث جرى تجهيز أتوبيسات ترددية تعمل بالعاصمة الإدارية لحين افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل، خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أنّه يوجد 15 عملا صناعيا بين كوبري مسار أو نفق مسار وكوبري سيارات أو نفق سيارات حول المشروع، حيث يوجد بمشروع القطار الخفيف 7 كباري للمسار يسير عليها القطار، مثل كوبري الروبيكي الذي نفذته شركة بتروجيت، أو كوبري العاصمة، كما يوجد 4 كباري سيارات، كوبري المستقبل 1، والمستقبل 2، ويوجد 3 أنفاق مسار، ونفق سيارات.

أسوار لتأمين القطار

ولفت الوزير، إلى تأمين القطار بأسوار على طول المسار، حيث تم عمل 140 كيلو أسوار على الجانبين، ومخطط الوصول لـ206 كيلو متر أسوار، وهي أسوار خرسانية وعليها سلك شائك لتأمين القطار وتأمين الركاب من مسار القطار، إضافة إلى عمل ورشة يمكنها تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات، بداية من الصيانة اليومية والإصلاح الجاري والإصلاح المتوسط والرئيسي، والورشة على مساحة 77 فدانا، و26 مبنى، ونفذتها شركتين مصريتين.