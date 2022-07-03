وزير النقل: القطار الخفيف يبدأ من السلام ويصل إلى العاشر والمدينة الرياضية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ القطار الكهربائي الخفيف هو سابع وسيلة مواصلات تنطلق من محطة عدلي منصور، ورابع وسيلة من وسائل النقل الكهربائية.

مسار القطار الخفيف

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أنّ القطار الخفيف يبدأ من منطقة السلام من محطة عدلي منصور حتى العاشر من رمضان والمدينة الرياضية العالمية، موضحا أنّ طول الخط بالكامل نحو 103 كيلو بإجمالي 19 محطة، ويحمل مليون راكب يوميا.

افتتاح محطة عدلي منصور

وتابع الوزير، أنّ المرحلة التي انتهت من القطار الكهربائي والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، تبدأ من محطة عدلي منصور حتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بالجنوب، وشمالا حتى مدينة العبور الجديدة بطول نحو 70 كيلو وبها 12 محطة.