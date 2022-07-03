«التعليم»: ضبط 8 حالات غش بامتحانات الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط 8 حالات غش بامتحانات الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2022 حتى الآن، الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمي والأدبي باللجان الامتحانية.

ضبط أدوات الغش مع الطلاب

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق مكافحة الغش حدد هوية الطلاب الغشاشين والذين قاموا بتصوير ونشر ورق الأسئلة علي جروبات الغش، مشرًا إلى أنه تم ضبط أدوات الغش مع الطلاب، أغلبها أجهزة هواتف محمولة، وساعة مبرمجة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تحرير محاضر غش للطلاب المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهم وتطبيق قانون مكافحة الإخلال الامتحان، التي تصل فيه العقوبة الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.