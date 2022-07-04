سعر اليورو اليوم الاثنين 4-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، يبحث شريحة كبيرة من المواطنين المهتمين بالقطاع الاقتصادي، عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، خاصة مع الأحداث العالمية المتعددة الأخيرة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح أسعار العملات وسعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك في مصر، وفق بداية التعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الاثنين وفقًا لبداية التعاملات المعلنة، نحو 19.57 جنيه لعمليات الشراء و19.69 جنيه للبيع، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث داخل بنك مصر اليوم الاثنين، سجل سعر اليورو نحو 19.46 جنيه للعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، وفقًا لبداية المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 19.46 جنيه للعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية، بلغ سعر عملة اليورو 19.44 جنيه لعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، وصل سعر اليورو لنحو 19.77 جنيه للبيع و19.77 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.44 جنيه للعمليات الشراء و19.77 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.