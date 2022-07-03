سعر اليورو اليوم الأحد 3-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع للبنوك المصرية بعد إجازة أسبوعية استمرت لمدة 3 أيام، بسبب 30 يونيو والراحة الأسبوعية الجمعة والسبت، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح في مجال أسعار العملات، نعرض سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر، وفق بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 3 يوليو من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو وفقًا لبداية التعاملات المعلنة، نحو 19.73 جنيه للشراء و19.85 جنيه للبيع بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وحسب آخر تحديث لبنك مصر، سجل سعر اليورو نحو 19.44 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفقًا لبداية المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.44 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر عملة اليورو 19.44 جنيه لعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر اليورو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.65 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.