«تربية حلوان» تنظم دورة إعداد المعلم الجامعي بمشاركة 44 متدربا

نظم مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان، دورة إعداد المعلم الجامعي التاسعة عشر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هيام العثماني، مدير المركز، بمشاركة 44 متدربًا، بمختلف الدرجات العلمية من جامعة حلوان وجامعة طنطا وجامعة دمياط.

تكنولوجيا التعليم

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي، أنّ الدورة جاءت بهدف تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، إضافة إلى تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم، واكتساب مزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وتنمية مهارات الدارسين فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس والتعرف على نظم إدارة التعليم الإلكتروني، وتنمية فهم الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها، وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسؤولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.

استراتيجيات التدريس الجامعي

وأفادت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة، بأنّ الدورة تضمنت عدة جلسات، وهي: استراتيجيات التدريس الجامعي ومهاراته في ضوء التحول الرقمي، تطبيقات عملية في طرق واستراتيجيات التدريس الجامعي، التطبيقات الرقمية للتعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية، المستحدثات الرقمية في تكنولوجيا التعليم، الاتجاهات الحديثة في التقويم الأصيل للطالب الجامعي، تطبيقات معاصرة في تقويم الطالب الجامعي، التنمية المهنية والتمكين الرقمي للمعلم الجامعي، الممارسات الدولية للمعلم الجامعي.

وحاضر في الدورة 8، مدربين في المحاضرات، وورش العمل كل في مجاله، والدكتورة ماجدة أنور، نائب مدير مركز تكنولوجيا التعليم كمدير تنفيذي للدورة.