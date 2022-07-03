النقل: بلاط مخصص لإرشاد المكفوفين داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّه جرى تصميم بلاط مخصص للمكفوفين برصيف محطات القطار الكهربائي الخفيف لمعرفة المسار بسهولة، يبدأ من شباك التذاكر وحتى الرصيف دون توجيه من أحد أو مساعدة.

افتتاح القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح الوزير، خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أنّ محطة بدر التباديلة عبارة عن 3 أدوار، وجرى تنفيذها بأيدي الشركات المصرية، وتحتوي على محطة للقطار الديزل «القاهرة - السويس»، والمحطة مثل جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف بها كباري داخلية.

الجمهورية الجديدة

وأوضح وزير النقل، أنّ محطة بدر التبادلية بها مقاعد للانتظار وكافيتريات ودورات مياه، وتحتوي على لوحة عملاقة تروي عن المشروعات القومية العملاقة التي جرى تنفيذها آخر 8 سنوات والتي أسست للجمهورية الجديدة.