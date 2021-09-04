رشا كُليب عن «حياة كريمة» في البحيرة: الأهالي كانوا عايشين في عشش

قالت النائبة رشا كُليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنسق عام مشروع حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن مشروع «حياة كريمة» يستهدف تطوير قرى الريف المصري ويعمل به مجموعة من الشباب خريجي البرنامج الرئاسي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الشباب كانوا أصحاب فكرة مبادرة «حياة كريمة»، والتقطتها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبنى المبادرة بشكل شخصي وأطلقها في فبراير 2019 في أحد مؤتمرات الشباب.

رصدنا احتياجات الأهالي على الأرض

وتابعت منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة: «رصدنا احتياجات الأهالي على الأرض، ويعتبر محور سكن كريم أهم المحاور الإنسانية في المبادرة، حيث يمس المواطن المصري.. كان فيه ناس عايشين في عشش، وعرفنا متطلباتهم وكانت أولها البيوت».

وأكدت، أن مشروع «حياة كريمة» ترجم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها حقوق الإنسان، بأن ينعم المواطنون بسكن كريم، مشيرةً إلى أن المواطن المصري راضٍ عن الخدمات التي يقدمها المشروع.

وأشارت إلى أن كل من يشاركون في مشروعات «حياة كريمة» يتحلون بإنكار الذات، حيث إن كل جهات الدولة تعمل في تناغم وتعاون بشكل غير مسبوق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الشباب ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتعاونون سويا في قرى حياة كريمة».