أسعار الذهب اليوم في مصر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

يتساءل الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالي عن أسعار الذهب في مصر اليوم عقب قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، والذي قال العديد من الأشخاص إنها ستتسبب في زيادة الأسعار.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية لن تؤثر أسعار الذهب اليوم في مصر.

الشعبة: ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على أسعار الذهب اليوم في مصر

وأضافت، في بيان سابق لها، أنّ الأسعار مستقرة في الوقت الحالي، ولن تتأثر الأسعار الخاصة بالمستهلك بسبب إضافة الزيادة المقررة من قبل مصلحة الضرائب.

وأوضحت الشعبة أن الزيادة التي تم فرضها سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج، حيث أن سعر المصنعية فقط وليس سعر الذهب العام.

وأشارت الشعبة إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تفرض لزيادة أسعار الذهب في مصر اليوم، لكن تم الاتفاق عليها بين الشعبة ومصلحة الضرائب، لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية.

وأوضح أن الاتفاق هذا جاء لضمان حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وتغير الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم استقرار حيث سجل الجرام عيار 21 مبلغ 990 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 مبلغ 1131 جنيهًا، وجاءت أسعار عيار 18 ليسجل مبلغ 849 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل الجنيه الذهب مبلغ 7920 جنيها.