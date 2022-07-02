تقرير: أسعار الذهب تشهد خسائر كبيرة.. وعلى المتداولين الحذر والمجازفة

شهدت أسعار الذهب تذبذبا كبيرا بين المكاسب والخسائر، وامتدت عمليات البيع، وفي الناحية الأخرى نجد الدولار يرتفع لليوم الثالث، وهو ما قد يفسر سبب تراجع سعر الذهب، ففي الواقع، فإن المعدن الثمين في طريقه لأكبر انخفاض له منذ أوائل العام الماضي.

وقال موقع investing في تقرير تحليلي له، إن هذا المسار يعد منطقيًا في سياق التشديد الكمي وأسعار الفائدة المتزايدة، حيث تقدم مثل هذه التحركات لأصحاب الدولار مدفوعات ومكاسب لا يقدمها الذهب.

وتعد حركة اليوم في سعر الذهب استجابة فاترة لتكرار الأمس من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبنوك المركزية الأوروبية بأنهم على استعداد لفعل كل ما يلزم لمكافحة التضخم.

وأضاف الموقع أنه يبدو أنه على الرغم من التحول الأكثر تشددًا في توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا يزال هناك طلب مستمر يدعم سعر الذهب، وقد يكون هذا الاهتمام المستمر بالسلعة مزيجًا من الرهان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يطارد التضخم ويبتعد عن أسواق الأسهم الراكدة.

وأشار الموقع إلى أنه يجب على المتداولين المحافظين انتظار الأوقات الصاعدة للتغلب على خط الاتجاه الهبوطي للذهب، ويمكن للمتداولين المعتدلين المخاطرة بصفقة شراء إذا عزز الدعم عملية التراكم.

كما يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في الوقت الحالي، والشراء عند خط الدعم، بشرط أن يكونوا على استعداد لقبول المخاطر المتزايدة بما يتناسب مع المكافأة الأعلى.

فرض حظر على استيراد الذهب الروسي

وقد جاء قرار فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للمعدن الأصفر عالميًا، كإحدى العقوبات الجديدة على روسيا للحد من تمويلها وقدراتها العسكرية داخل أوكرانيا، بتأثير سلبي على اسعار الذهب العالمية.