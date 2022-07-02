الكهرباء: لم نخفف الأعمال منذ 2015.. ونتعامل مع الانقطاعات على مدار الساعة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة لا تخفف الأحمال نهائيا، وذلك منذ عام 2015: «مفيش تخفيف أحمال ولو ميجا أو كيلو وات واحد».

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج الصدى على قناة اكسترا نيوز، أنّ الانقطاعات مختلفة عن تخفيف الأحمال، فالكهرباء مرتبطة بقطاعات ومفاهيم هي الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتا إلى أنه لا نقل ولا توزيع شبكات، وبالنسبة للإنتاج تم الوصول إلى 100% من المخطط حتى لا يكون هناك تخفيف أحمال.

تطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع

وتابع: «لكي نتجنب الانقطاعات لا بد من العمل على شبكات نقل الكهرباء والتوزيع، ففي النقل وصلنا إلى 99% من المخطط، ولا نزال نعمل على تطوير شبكات التوزيع، ونتيجة للأحمال غير المخططة في بعض الأماكن تحدث انقطاعات مع زيادة الأحمال».

وأوضح: «التطوير يتطلب أحيانا رفع الكابلات من مكان، ونطور ونحدث مراكز التحكم، ونستخدم 47 تحكما في شبكات التوزيع، وكلها على أعلى مستوى، حيث تتحكم في الانقطاعات وعدم حدوثها من الأساس وتشغيل تغذية بديلة».

ضرورة الإبلاغ عن الانقطاعات

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي انقطاعات، وخاصة أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل طوال ساعات اليوم، حيث تتعامل مع الأعطال المختلفة، كما أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء تعمل طوال ساعات اليوم وتستقبل البلاغات وتحيلها إلى الفروع التابعة لها، مشيرًا إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 121 عند الانقطاع.