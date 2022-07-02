أيمن حمزة: فتح وغلق باب الثلاجة يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة التأكد من الشبكات الداخلية للشقة منعا من التعرض إلى ماس كهربائي، والتأكد من جودة الأجهزة الكهربائية وأنها مطابقة لمقاييس الجودة، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية في مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام، وبخاصة غلايات المياه.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى» على قناة إكسترا نيوز، أنّ فتح وغلق باب الثلاجة يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى رفع الفاتورة، متابعا أن الغسالة الـfull automatic بها برامج كثيرة، مثل التسخين لدرجات الحرارة العالية وبالتالي قد لا تتحمل الملابس هذه الدرجات العالية، كما أنها ترفع فاتورة الاستهلاك.

مينفعش أسيب الشاحن في مصدر الكهرباء 24 ساعة

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: «مينفعش أسيب الشاحن في مصدر الكهرباء 24 ساعة، ونفصل التليفزيون، وأي جهاز كهرباء مش محتاجه المفروض نشيله من مصدر الكهرباء ونحافظ على الفاتورة وتجنب أضرار الماس الكهربي».

وشدد على أهمية متابعة الاستهلاك، وبخاصة أن العدادات التقليدية لا تحتوي على هذه الخاصية، لكن العدادات الجديدة تمنح البيانات للمواطنين بشأن الشريحة والسحب والمتبقي، وذلك أولا بأول، حتى يتحكم المواطن في استخدامه.

العدادات الذكية وفرت جزءًا كبيرًا من الاستهلاك

ولفت إلى أن مستخدمي العدادات الذكية وفروا جزءًا كبيرًا مما كان يُستهلك في الفواتير العادية بسبب متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، موضحًا أن الدولة تعمل على إحلال وتجديد العدادات الجديدة بأخرى ذكية وجديدة.