خبير بقطاع النقل: مشروع القطار الكهربائي ينافس وسائل النقل العالمية

بانتهاء الهيئة القومية للأنفاق من إعداد اللمسات والتجهيزات النهائية، لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» (عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة) للركاب، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، برفقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الارتقاء بخدمة النقل الجماعي

وتعليقًا على افتتاح أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط «محطة عدلي منصور» والقطار الكهربائي، قال اللواء «عادل الخولى» عضو سابق بالجمعية العامة للنقل البري لـ«الوطن»، إن ذلك الافتتاح يبرز النظرة العميقة للدولة تجاه الارتقاء بخدمة النقل الجماعي، وهي نظرة جديدة لم تكن موجودة من قبل، تليق بالجمهورية الجديدة: «القطار الكهربائي صورة مشرفة لمصر هدفه تقديم خدمة راقية مقابل تذكرة تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة».

تخفيف الزحام المروري

وأضاف «الخولي» أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، هو مشروع قومي ينافس وسائل النقل في العالم المتقدم، مشيرًا أن ذلك القطار يساهم في تخفيف الزحام المروري، وتحقيق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا: «الوقود المستخدم هو الكهرباء صديقة البيئة، والتي لا تسبب أي تلوث في الهواء»، فضلًا عن توفير هذا القطار نسبة كبيرة من الأمان على المواطنين بخلاف وسائل النقل الأخرى.

وجدير بالذكر أن محطة عدلي منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وتضم 3 محطات مختلفة هي «مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص»، الذى تخطط الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذه وتسييره ليربط محطة عدلي منصور بمطار القاهرة مباشرة في رحلة واحدة بدون محطات أو توقف، كما تتضمن محطة «عدلي منصور» ورشة الخط الثالث للمترو على مساحة 65 فدانا، وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لصيانة قطارات المترو والعمرات الجسيمة.

ومن المقرر تشغيل 8 محطات في القطار الكهربائي الخفيف، وهم: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة».