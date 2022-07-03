إحالة 60 من العاملين بالمنشآت الصحية بالمحلة للتحقيق للغياب و«التزويغ»

أجرت إدارة التفتيش المالي والإداري بمركز ومدينة المحلة، تحت إشراف اللواء وجدي الجرواني رئيس المدينة، أعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف بالمصالح الحكومية نطاق المركز، ما أسفر عن رصد 45 حالة غياب لـ12 طبيبا، و23 إداريا، و10 فنيين بالإدارة الصحية في ثان المحلة.

39 حالة ترك عمل

كما رصدت اللجنة 39 حالة ترك عمل من الساعة 10.30 صباحاً حتى الساعة 1.30 ظهراً، منهم 12 طبيب علاج طبيعي، و27 صيدليا بالمستشفى العام بالمحلة، إضافة لرصد 21 فردا تركوا العمل دون إذن، منهم 11 طبيبا و10 من طاقم التمريض في النوبتجية المسائية بالمستشفى ذاتها.

تكثيف حملات الرقابة

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المصالح الحكومية، باستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الدواوين الحكومية بمدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.