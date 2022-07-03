انهيار طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية بسبب امتحان الكيمياء: صعب «فيديو»

شكى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، من صعوبة امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا، وعدم وضوح الأسئلة.

كما شكى الطلاب من ضيق الوقت، وعدم كفايته للتفكير والإجابة على الأسئلة ونقلها إلي ورقة الإجابة بعد حلها.

طلاب الإسماعيلية: الأسئلة غير واضحة

وأعرب طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، عن استيائهم لصعوبة الأسئلة الخاصة بالكيمياء العضوية، وعدم وضوح الأسئلة الخاصة بها.

وقالت نورهان حسين، طالبة في مدرسة 25 يناير الثانوية بنات، إن صعوبة امتحان الكيمياء تكمن في عدم وضوح الأسئلة وصعوبتها.

وتابعت «فيه سؤال له عدة خطوات، وعند تطبيقها لم تخرج النتيجة أيضا، وهو مايعني وجود مشكلة في السؤال نفسه، أو عدم وضوح السؤال كما اعتدنا عليه في باقي الامتحانات».

وأشارت إلى أن امتحان الكيمياء هو أصعب الامتحانات التي مرت على طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، منذ بدء امتحانات الثانوية قبل أسبوعين.

طلاب الأدبي: إيه علاقة الجغرافيا بالرياضيات؟

وقالت شروق خالد، إن امتحان الجغرافيا تضمن أسئلة لأول مرة تأتي في امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت «إيه علاقة الرياضيات بالجغرافيا؟.. الأسئلة متعلقة بحسابات في الجغرافيا وهو ما زاد من حيرة الطلاب وزيادة توترهم في الامتحان».

وشكى الطلاب من ضيق الوقت المخصص للامتحان، خاصة مع زيادة المراقبين في اللجان بتوتر الطلاب بقرب انتهاء الوقت وسحب الأوراق.