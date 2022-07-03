معرض لتسويق منتجات الفواخير اليوم.. وتحويل القرية لمتحف مفتوح قريبا

ينطلق مساء اليوم المعرض الثانى لمنتجات قرية الفواخير بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعدد من كبار المسئولين والوزراء، وذلك للترويج لمنتجات قرية الفواخير بالفسطاط ودعم الحرفيين لإحياء المهنة وحمايتها من الاندثار والحفاظ على البيئة.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم ،نائب محافظ القاهرة ، أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة لإفتتاح معرض الفواخير مساء اليوم بمصر القديمة، حيث تعتبر تلك الحرفة من أقدم الحرف التراثية بمصر، وجار إعدادها لتصبح متحفا مفتوحا لكل الزوار ومزارا سياحيا ومجمعا لفنون راقية وجذب السياح حيث مستهدف إدراجها على خريطة المزارات السياحية.

تجهيزات معرض الفواخير

وأكدت نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لأعمال التطوير أن الأيام الماضية شهدت أعمال التجهيزات المتعلقة بإقامة معرض قرية الفواخير بالفسطاط، وهناك فريق عمل يواصل العمل لوضع اللمسات النهائية للمعرض ليظهر بالمظهر اللائق.

ومن المقرر انطلاق معرض الفواخير فى الخامسة مساء اليوم ويستمر 3 أيام ويصاحب المعرض احتفالات وعروض فنية لجذب كل الفئات حتى الأطفال خلال عرض منتجات الخزف والفخار لتنشيط حركة البيع والشراء و الترويج للمنتجات الخزفية و الفخارية.

أعمال الإنارة داخل القرية

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع وتكثيف أعمال الإنارة داخل القرية، علاوة على أعمال طلاء، وتركيب أشكال وتصميمات جمالية بأعمدة الإنارة بالقرية وزيادة المساحة الخضراء وتنسيق الزهور، ورفع أى مخلفات واشغالات بمحيط الفواخير وتكثيف أعمال النظافة اليومية وغسل للارضيات داخل القرية.

كما وجهت بوضع بعض المنتجات الفخارية الديكورية ببعض الزوايا لإضفاء مظهر جمالى بانحاء القرية يعبر كان طبيعة الحرفة إلى جانب

منتجات مضيئة

وطالبت المهندسة جيهان عبد المنعم بضرورة زيادة كثافة المنتجات الفخارية المضيئة التى وضعت بالشجرة المعدنية وطلائها بمدخل القرية، وهى تعبرعن مهارة حرفيي صناعة الفخار ممن نسجوا بأناملهم الذهبية تماثيل و منتجات تنافس المنتجات العالمية فى جودتها وجمالها.