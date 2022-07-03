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«الصحة» تشكر السلطات السعودية على خدماتها الطبية للحجاج المصريين

كتب:

مريم الخطري
03:04 م | الأحد 03 يوليو 2022
الدكتور خالد عبدالغفار - القائم بأعمال وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - القائم بأعمال وزير الصحة والسكان

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم باعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، اتصالا هاتفيًا بالدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية للحج، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين بالأراضي السعودية.

رعاية صحية للحجاج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير تابع معدل تردد الحجاج المصريين على العيادات الطبية بمقر إقامتهم، واطمأن على توافر مخزون استراتيجي من الأدوية في العيادات كافة، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، موجّهًا بتوفير سبل الرعاية الصحية لهم.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير تابع الحالة الصحية للحجاج المصريين في المستشفيات السعودية، للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجّهًا الشكر للسطات السعودية على ما يقدمونه من خدمات طبية للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية.

ندوات توعوية للحجاج

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير أكد سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، موجّها باستمرار تقديم الندوات التوعوية للحجاج للالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

يذكر أنّه جرى تخصيص 4 أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.