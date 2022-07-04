الجامعات تستعد لاختبارات القدرات 2022 لمختلف الكليات

تستعد الجامعات الحكومية لاختبارات القدرات بالكليات التي يشرط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول وفقًا للضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعلىم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

أكد الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان على الاستعداد التام لاختبارات القدرات وفقا لكافة الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات 2022

وأوضح عماد العزباوي في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن الكلية ملتزمة بضوابط وقواعد الاختبارات التي حددها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن الكلية أعدت القاعات والصالات المخصصة لاجراء الاختبارات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعلىم العالي و البحث العلمي، أنه لا يوجد أي اختبارات أو دورات تدريبية وتأهيلية للطلاب قبل اختيارات القدرات 2022، بجانب الاستقرار على قيمة المصروفات الدراسية لاختبارات القدرات لتصبح 450 جنيهًا لكل اختبار.