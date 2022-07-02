التعليم تعلن استكمال تدريب معلمي المدارس الرسمية واللغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال برنامج تدريب معلمي المدارس الرسمية والرسمية لغات، استمرارا لمسيرة التعاون المشترك بينها وبين مؤسسة التعليم أولا، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك وفي ضوء توجيهات الوزارة بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، واستكمالا لبرنامج تدريب معلمات رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية والمتميزة، موضحة في مستند رسمي أن التدريب لمعلمي رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

تدريب معلمات رياض الأطفال

وأضافت أنه سيتم تدريب معلمات رياض الأطفال على أن يتم الحضور لكلٍ من مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات ونائبه بالمديرية وموجه عام رياض الأطفال وموجه أول رياض الأطفال بالمديرية ومدير إدارة التدريب بالمديرية التعليمية ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وموجه أول رياض الأطفال بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية.

الحضور مساء اليوم السابق للتدريب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يكون الحضور مساء اليوم السابق للتدريب إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر للمبيت كشرط أساسي لحضور التدريب حيث سيتم التجمع وفقا للحضور أعلي كوبري الليمون – ميدان رمسيس، حيث ستتواجد أوتوبيسات مدرسة الجيل الجديد الدولية من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساء مع إتباع الإجراءات الاحترازية، كما يلتزم الجميع بالحضور مع عدم اصطحاب الأطفال.