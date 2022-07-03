حالتا إغماء وغياب 340 طالبا في امتحاني الثانوية العامة بالقليوبية اليوم

شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الأحد، حالتي إغماء لطالبتين أثناء أدائهما الامتحان، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما كشفت غرفة عمليات تعليم القليوبية، أن امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم، تغيب عنه ولم يؤديه 340 طالبا وطالبة، فيما حضر 40668 طالبا وطالبة.

استياء من صعوبة الامتحانين

فيما أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، استياءهم لصعوبة امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث أكد طلاب لجنة مدرسة بنها الثانوية للبنات، أن الامتحان كان صعبًا ومعظم الأسئلة من خارج المنهج، ولم يقابلهم مثل هذه الأسئلة أثناء المذاكرة.

توفير الاستعدادات

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية، و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، مشيرا إلى أنه جرى توفير كافة الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء الامتحانات، والتي بدأت يوم الإثنين الموافق 20 يونيو وتنتهي في 21 يوليو المقبل، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لآداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.