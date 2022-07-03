غدا آخر موعد لتوريد محصول البنجر بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة بالمنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية «مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة» أن غدا الاثنين، موعد خروج آخر تخصيصة لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وشددت الشركة على المزارعين، والإصلاح الزراعي، والهيئات الزراعية بأن المصانع تخلي مسؤليتها عن تخلف أي مساحات بنجر بعد الميعاد المحدد.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للمزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة خلال هذا الموسم 2021 / 2022.

حملات على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، مع تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم وذلك تزامنا، مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما أعلن محافظ المنيا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفتح منافذ لبيع اللحوم السودانية وتوفير كافة السلع الغذائية بجميع المعارض بأسعار مخفضة، وتخصيص 38 مجزرا حكوميا لاستقبال الأضاحي بالمجان، وناشد المواطنين الالتزام بالمعايير البيئية والصحية أثناء الذبح حفاظا علي الصحة العامة.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 3 محاضر ذبح خارج السلخانة وتم مصادرة 81 كجم لحوم، وذلك خلال حملة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم بالتنسيق مع التموين والطب البيطري وغيرها من الجهات المعنية.