18 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة إصابة 4 أشخاص

قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، وحددت جلسة 18 يوليو الجاري كـ أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بـ إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بلاغ ضد الفنان مصطفى هريدي أمام الأجهزة الأمنية

الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة «القطانية»، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتمّ إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه في النيابة.

النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم

واستمعت النيابة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تفاجأوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وكان هيثم سلامة المحامي -دفاع الفنان مصطفى هريدي- كشف في وقت سابق عن حالته الصحية، بعد إخلاء سبيله بـ72 ساعة، إثر إصابته في واقعة حادث التصادم في أحد شوارع الشيخ زايد، أن الفنان حالته سيئة للغاية، يعاني من كدمات وجروح متفرقة، وتم عمل إشاعة مقطعية على الصدر، وتبين وجود كسور بالضلوع.