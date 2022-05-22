ضحايا حادث الفنان مصطفى هريدي: محاولش يطمن علينا وإحنا جنبه في الإسعاف

ذكر ضحايا الفنان مصطفى هريدي، لـ«الوطن»، في حادث التصادم الذي وقع بالأمس، أن الأمر الذي أثار استياءهم هو عدم محاولة الفنان مصطفى هريدي الاطمئنان على حالتهم الصحية ولو حتى على سبيل السؤال، معقبين: «لم يهتم سوى بنفسه، لذلك لم يكلف ذاته بالسؤال والاطمئنان عليهم، على الرغم من تواجده معهم بذات سيارة الإسعاف، «مش هامه غير نفسه ومحاولش يطمن علينا وإحنا جنبه بنفس عربية الإسعاف وهو شايف كلنا سايحين في دمنا وهو إصابته مش خطيرة».

من الاحتفال إلى المستشفى

الأمر الذي حوَّل رحلتهم للعودة لمنازلهم لمأساة، بعد قضائهم وقت وصفوه باللطيف بعد احتفالهم بعيد ميلاد صديقهم، وعند عودتهم لمنازلهم وقع الحادث، الذي أسفر عن إصابتهم إصابات بالغة، «كنا بنهدي سرعة العربية عشان المطب فجأة الدنيا اسودت قدامنا»، وكان ذلك نتيجة اصطدام سيارة أخرى بهم من الخلف، والذي تبين أنها للفنان الكوميدي الشهير مصطفى هريدي.

إصابات بالغة للمصابين في حادث الفنان

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد، وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كل من عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وحالته مستقرة.

استماع النيابة لأقوال المصابين

النيابة العامة بالشيخ زايد استمعت لأقوال المصابين في الحادث، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير، ما أدت إلى تهشم سيارة المصابين بالكامل من الخلف.

بعد غياب طويل.. عودة الفنان مصطفى هريدي في حادث مأساوي

وبعد أن غاب مصطفى هريدي عن الأضواء والأعمال الفنية لفترة طويلة، عاد للظهور مجددًا في موسم رمضاني سابق من خلال إعلان رمضاني مع الفنان تامر حسني، ليعود للغياب مرة أخرى، قبل أن يعاود الظهور ولكن ليس في إعلان أو عمل فني بل في حادث مأساوي، ما زال التحقيق فيه مستمرًا.