محامي مصطفى هريدي: الفنان يعاني من نزيف دموي على الرئة وصعوبة في التنفس

كشف هيثم سلامة المحامي -دفاع الفنان مصطفى هريدي- عن حالته الصحية، بعد إخلاء سبيله بـ72 ساعة، إثر إصابته في واقعة حادث التصادم في أحد شوارع الشيخ زايد، أن الفنان حالته سيئة للغاية، يعاني من كدمات وجروح متفرقة، وتم عمل إشاعة مقطعية على الصدر، وتبين وجود كسور بالضلوع.

تورم شديد بالقدم اليمنى وصعوبة في التنفس

ولفت «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفنان مصطفى هريدي يعاني من رشح دموي في الرئة، ضلع من الضلوع المكسورة تسبب في هذا النزيف، وتسبب أيضا في تورم شديد بالقدم اليمنى، وصعوبة في التنفس، وأن وجهه أصيب بعدة جروح جراء الحادث الذي تعرض له في أحد شوارع الشيخ زايد، وخضع لخياطة هذه الجروح، في 4 أماكن متفرقة بالرأس والوجه، ولا يستطيع التحدث.

صاحب السيارة طلب مبلغ مالي يعادل سعرها الأساسي مرتين

فيما قال المستشار تامر وهبة صديق مقرب للفنان مصطفى هريدي، إننا عرضنا الموضوع بشكل ودي، حرصا على مصالح جميع الأطراف، لكن صاحب السيارة طلب مبلغ مالي يعادل سعرها الأساسي مرتين.

بداية الواقعة

تعود الواقعة، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التقرير الطبي، إصابة عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة «القطانية»، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتمّ إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه في النيابة، وأخلى سبيله بكفالة 10 جنية أنذاك.