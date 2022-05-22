«عبدالله» ضحية حادث الفنان مصطفى هريدي: «لقينا نفسنا معجونين في بعض»

يروي عبدالله السيد، أحد ضحايا حادث الفنان مصطفى هريدي بالشيخ زايد، خلال لقائه مع «الوطن»، أنه كان برفقة اصدقائه عائدين من الاحتفال بعيد ميلاده في الشيخ زايد، قائلا: «طبيعي لما تشوف مطب العربية بتهدي وإحنا كنا بنهدي بس فجأة الدنيا اسودت قدامنا ولقينا حد خبطنا بسرعة غريبة وعجنا في بعض وكانوا كلهم سايحين في دمهم وأنا بحاول أكون فايق عشان أعرف أتصل بحد يلحقنا».

«عبدالله»: لقينا نفسنا معجونين في بعض

وأضاف «عبدالله» أنهم لم يتمكنوا من الخروج من السيارة سوى بمساعدة المارة، قائلا: «مكناش عارفين نطلع لقينا نفسنا معجونين في بعض والناس ابتدت تطلعنا واحد ورا التاني»، موضحا أنه أصيب بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، كما أنه يرتدي حزام بشكل مستمر من أجل ثبات الفقرات، فضلا عن تناوله لـ«حبوب مسكنة»، حتى يستطيع تحمل وجع ظهره.

بداية الواقعة

بداية الواقعة تعود، حينما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان الشهير مصطفى هريدي.

القبض على الفنان مصطفى هريدي

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بسبب حادث تصادم في الشيخ زايد، وتبين من الفحص أن الفنان اصطدم بسيارة كان يستقلها 4 أشخاص، ما تسبب في إصابتهم خلال محاولتهم عبور مطب صناعي، وحجزت النيابة العامة بالشيخ زايد، الفنان مصطفى هريدي، 24 ساعة، عقب حادث التصادم.

التحفظ على الفنان داخل المستشفى

كما أنها تحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، وذلك لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.