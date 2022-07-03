مبادرة الإحلال: تسليم 20 ألف و200 سيارة جديدة بالغاز طبيعي في 18 شهرا

ارتفع عدد الطلبات الجديدة التي تلقتها المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما إلى أكثر من 39500 طلب في 18 شهر منذ اطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

المبادرة تتلقى 39500 طلب

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة أن عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تخطى حاجز الـ 39500 طلب بعد مرور نحو 18 شهر على تطبيق المبادرة في 7 محافظات مصرية في يناير 2021.

وأطلقت الحكومة المصرية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ انتاجها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج في شهر يناير 2021 في 7 محافظات مصرية تضم محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح قبل أن تعلن الشهر الماضي عن ضم مدينة شرم الشيخ ومحافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة رسمياًً.

460 مليون جنيه مقابل الحافز الأخضر

وأضاف «عوض» لـ «الوطن» أن المبادرة الرئاسية قدمت أكثر من 460 مليون جنيه مقابل الحافز الأخضر للمتقدمين بطلبات الإحلال كمساهمة من الدولة في تحفيز المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم ويصرف الحافز الأخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 الف جنيه وفي حالة التاكسي 20٪ بحد اقصي 45الف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد اقصي 65 الف جنيه.

وتابع "عوض" أن المبادرة سلمت نحو 20200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للمواطنين طوال فترة الـ 18 شهر وحتى نهاية شهر يونيو 2022 في جميع المحافظات المشاركة في المبادرة الرئاسية لافتاً إلى أن المبادرة تسلمت أكثر من 20 ألف سيارة متقادمة تمهيداً لتخريدها من جميع المحافظات